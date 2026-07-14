L’arbitro Elfath è stato al centro delle polemiche prima della partita tra Inghilterra e Argentina, con alcuni che lo hanno accusato di essere il preferito di Messi. La squadra argentina ha rafforzato la sicurezza nella zona dello stadio, rendendo difficile l’accesso ai tifosi e ai media. La rivalità tra le due nazioni, che risale agli anni Sessanta, si è alimentata nel corso degli anni con episodi di grande tensione.

Che Inghilterra-Argentina non sia una partita come le altre è cosa nota: la rivalità è nata negli anni '60 con l'espulsione di Rattin, esplosa in Messico dopo la guerra delle Falkland e riemersa nel 1998 in Francia dopo un fallo di reazione di Beckham a Simeone. Domani c'è l'atteso ritorno di questo derby eterno: i britannici provano a tornare in finale dopo 60 anni, l'Albiceleste a difendere il titolo. L'ARBITRO PREFERITO DI MESSI Le polemiche sono iniziate già con la designazione arbitrale, giudicata dai media britannici come troppo casalinga: la Fifa ha infatti indicato Ismail Elfath come fischietto della sfida. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inghilterra-Argentina, polemiche sull'arbitro Elfath: «È il preferito di Messi». E Atlanta viene blindata in vista del match

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