L’appello inascoltato per ampliare la procura | Solo 9 pm più il capo Ma Nordio ha detto no

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell’ordine a Prato non possono assumere nuove indagini a causa della carenza di personale, con solo nove agenti e il capo disponibili. La procura si trova quindi a dover decidere quali casi prioritizzare, lasciando da parte altri. Un appello per ampliare la procura con più personale è stato respinto, con un giudizio negativo da parte di un rappresentante legale. La mancanza di risorse limita le capacità investigative delle forze dell’ordine e della procura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PRATO Organici delle forze dell’ordine che non ce la fanno ad assumersi nuove indagini. Costretti al "diniego" per mancanza di personale. E la procura cosa fa? Deve scegliere a cosa dare la priorità e cosa no, su cosa indagare e su cosa, purtroppo, tralasciare. Il tutto in una provincia complicata come quella pratese in cui gli episodi violenti ma anche la massiccia presenza di comunità straniere e gruppi criminali (collegati in alcuni casi anche alle organizzazioni italiane in odor di mafia) non mancano a rendere la situazione incandescente (non solo sotto il profilo delle temperature). A spiegarlo è direttamente il procuratore Luca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217appello inascoltato per ampliare la procura solo 9 pm pi249 il capo ma nordio ha detto no
© Lanazione.it - L’appello inascoltato per ampliare la procura: "Solo 9 pm più il capo". Ma Nordio ha detto no
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ranucci si scusa con Nordio: "Mi copro il capo di cenere ma ho detto stiamo verificando"Un giornalista si è scusato con il ministro di giustizia dopo aver ricevuto accuse di aver diffuso una notizia non verificata.

L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pmNella giornata di oggi, il suo ex compagno si è presentato in procura per essere ascoltato dai pubblici ministeri.

Si parla di: L’appello inascoltato per ampliare la procura: Solo 9 pm più il capo. Ma Nordio ha detto no.

nordio l appello inascoltato perL’appello inascoltato per ampliare la procura: Solo 9 pm più il capo. Ma Nordio ha detto noIl procuratore Tescaroli scrive al ministro dell’Interno Piantedosi ricordandogli gli impegni presi a Ferragosto In questo anno arrivate alcune unità, ma il saldo resta negativo a causa di pensioname ... lanazione.it

Nordio su Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiataCome se non bastassero la pressione, i condizionamenti e il circo mediatico su Garlasco, il ministro della giustizia mette il suo carico sul più controverso caso giudiziario dell'anno. Non capisco ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web