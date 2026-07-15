Le forze dell’ordine a Prato non possono assumere nuove indagini a causa della carenza di personale, con solo nove agenti e il capo disponibili. La procura si trova quindi a dover decidere quali casi prioritizzare, lasciando da parte altri. Un appello per ampliare la procura con più personale è stato respinto, con un giudizio negativo da parte di un rappresentante legale. La mancanza di risorse limita le capacità investigative delle forze dell’ordine e della procura.

PRATO Organici delle forze dell’ordine che non ce la fanno ad assumersi nuove indagini. Costretti al "diniego" per mancanza di personale. E la procura cosa fa? Deve scegliere a cosa dare la priorità e cosa no, su cosa indagare e su cosa, purtroppo, tralasciare. Il tutto in una provincia complicata come quella pratese in cui gli episodi violenti ma anche la massiccia presenza di comunità straniere e gruppi criminali (collegati in alcuni casi anche alle organizzazioni italiane in odor di mafia) non mancano a rendere la situazione incandescente (non solo sotto il profilo delle temperature). A spiegarlo è direttamente il procuratore Luca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello inascoltato per ampliare la procura: "Solo 9 pm più il capo". Ma Nordio ha detto no

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