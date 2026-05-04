Un giornalista si è scusato con il ministro di giustizia dopo aver ricevuto accuse di aver diffuso una notizia non verificata. Ha spiegato di aver riferito di una testimonianza ricevuta nelle ultime ore, che indicava una presunta vista del ministro in Uruguay nei primi giorni di marzo, nel ranch di Cipriani. Ha aggiunto di essere attualmente impegnato nelle verifiche necessarie.

«Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: "Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell’inventario". Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: 'Stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa». Con queste parole nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci si è scusato e ha chiarito la sua posizione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ranucci si scusa con Nordio: "Mi copro il capo di cenere ma ho detto stiamo verificando"

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro e il risarcimento: «Pagherò a mie spese»

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