L' ex fidanzato di Pamela Genini in procura | cosa ha detto ai pm

Nella giornata di oggi, il suo ex compagno si è presentato in procura per essere ascoltato dai pubblici ministeri. Durante l'audizione, ha fornito dettagli sulla loro relazione e sugli ultimi eventi prima della tragedia. La sua testimonianza si inserisce in un quadro investigativo già complesso, che si concentra sulle circostanze che hanno portato alla morte di Pamela Genini. La procura continuerà ad esaminare le dichiarazioni raccolte e altri elementi emersi nel corso delle indagini.

Si riaccendono ancora i riflettori sul caso di Pamela Genini, uccisa dall’ex compagno Marco Oneda, con un colpo di scena che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Francesco Dolci, ex fidanzato della donna, si è presentato in Procura a Bergamo accompagnato dal suo avvocato, mettendosi a disposizione degli inquirenti. La sua iniziativa non è passata inosservata, secondo quanto emerso, Dolci avrebbe deciso di consegnare materiale e dichiarazioni legate a un presunto coinvolgimento della vittima in un giro di riciclaggio. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori, già impegnati a ricostruire ogni dettaglio della vicenda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pm Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, l'ex Francesco Dolci e l'ipotesi sulla "testa in giardino", cosa ha dettoL’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si considera “la memoria vivente” della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazzaBergamo, 27 aprile 2026 – L'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente questa mattina in Procura a Bergamo,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pamela Genini, Francesco Dolci: Non sono entrato nel cimitero; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Ore 14 2025/26 - Pamela Genini, i carabinieri a casa dell'ex fidanzato Francesco - 23/04/2026 - Video; Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex fidanzato: il giornalista chiama i carabinieri. Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazzaL’ex compagno della 29enne, uccisa nel 2025 da Gianluca Soncin e il cui corpo è stato profanato a marzo, ha portato agli inquirenti una memoria che potrebbe essere importante per far luce sul caso di ... ilgiorno.it Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci a sorpresa in Procura: il motivo. L'amica: «La testa staccata da chi non sa gestire il distacco»Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è presentato spontaneamente in Procura a Bergamo accompagnato dal suo avvocato lunedì mattina. Il motivo sarebbe portare le ... leggo.it Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: «Ridammi mia figlia» x.com Francesco Dolci: «Per Pamela Genini in sette anni ho speso 400mila euro». Le analisi sul capello trovato, di chi è - facebook.com facebook