Tifosi argentini si sono riuniti ad Atlanta in vista della semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Una tifosa ha commentato che per loro si tratta della partita più importante. La partita si svolge questa sera e rappresenta un confronto tra le due nazionali nel torneo mondiale. La rivalità storica tra le due squadre si manifesta anche attraverso l’attenzione dei supporter locali. Non ci sono altri dettagli sulle modalità di organizzazione o sui numeri di partecipanti.

M ilano, 15 lug. (askanews) – I tifosi argentini si radunano ad Atlanta in vista della semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. “Per noi è la finale, la grande partita”, dice una tifosa. “Le Malvinas sono argentine”, ricorda un’altra a proposito della guerra delle Falkland. Leggi anche › Laura Pausini porta un pezzo d’Italia sul palco alla cerimonia di chiusura dei Mondiali iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo I tifosi argentini invadono Atlanta: “Per noi questa è la finale” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'antica rivalità con l'Inghilterra nella semifinale mondiale di stasera

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