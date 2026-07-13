Inghilterra-Argentina | analisi tattica della semifinale mondiale

Nella semifinale del Mondiale 2026, Inghilterra e Argentina si sfidano in una partita che promette grande intensità. La squadra inglese punta sulla pressione offensiva di Harry Kane e sull’energia di Jude Bellingham, mentre l’Argentina si affida all’esperienza di Lionel Messi. La partita si gioca con ritmi elevati e marcature strette, con l’obiettivo di controllare il possesso e creare occasioni da gol. Nessuna delle due formazioni ha ancora segnato i suoi obiettivi principali, mentre le difese sono attente e compatte.

L’angolo della partita. La semifinale di Coppa del Mondo 2026 tra Inghilterra e Argentina si preannuncia già come una sfida storica. Gli occhi saranno puntati su Lionel Messi, che sta vivendo una delle sue ultime annate, mentre di fronte a lui ci saranno l’aggressività offensiva di Harry Kane e il talento emergente di Jude Bellingham. La risonanza emotiva e la storia delle due nazionali alimentano l’attesa per una partita che promette spettacolo e intensità. La chiave tattica del match. L’Argentina dovrà fare attenzione a come gestire la pressione esercitata dall’Inghilterra. Con Kane come punto focale e Bellingham capace di inserirsi con tempismo, la difesa argentina potrebbe trovarsi in difficoltà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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How England are going to BEAT Argentina in World Cup semi-final

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