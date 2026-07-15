Nel liceo classico di Milano sono state installate nuove lampade intelligenti e una centrale termica a metano. I lavori di rigenerazione energetica, appena completati, sono stati realizzati con il supporto di istituzioni, imprese cooperative e partner tecnici. La ristrutturazione mira a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e ridurre i consumi di energia.

Il liceo classico Manzoni di Milano diventa più efficiente e sostenibile a livello energetico grazie ai lavori di rigenerazione che si sono appena conclusi e che sono frutto della collaborazione tra istituzioni, imprese cooperative e partner tecnici. Il progetto, realizzato grazie al lavoro congiunto di Città Metropolitana di Milano, del Consorzio Nazionale Servizi, Kineo Energy e Facility e Cpl Concordia, è stato presentato nel corso dell'iniziativa «L'energia che fa scuola», inserita nel programma delle celebrazioni per il 140° anniversario di Legacoop Lombardia. L'intervento rientra nel progetto «Territori Virtuosi», promosso da Fondazione Cariplo con il contributo di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lampade intelligenti e nuova centrale termica a metano: così il Liceo Manzoni diventa più sostenibile

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