Arrivano nuovi semafori intelligenti per migliorare la sicurezza stradale nel Chianti. Verranno installati attraversamenti pedonali, parcheggi e sistemi di controllo del traffico più avanzati. L’obiettivo è ridurre i rischi e favorire una viabilità più sostenibile. Le nuove infrastrutture sono destinate a rendere gli spazi pubblici più accessibili e sicuri per pedoni e automobilisti.

Più sicurezza sulle strade del Chianti, viabilità sostenibile e spazi pubblici a misura di cittadino con semafori, attraversamenti pedonali e nuovi parcheggi. Il Comune di Greve in Chianti ha dato vita ad una serie di lavori per la tutela di pedoni e automobilisti, e ha messo in atto interventi strutturali mirati a cambiare la mobilità locale. Con un investimento che supera i 230 mila euro, frutto della sinergia tra bilancio comunale e finanziamenti della Regione, l’amministrazione punta a risolvere le criticità storiche del territorio attraverso tre direttrici ben definite: nuovi semafori intelligenti, attraversamenti rialzati e aree di sosta strategiche nelle frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In arrivo nuovi semafori intelligenti: "Così le strade saranno più sicure"

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