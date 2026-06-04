Svolta verde | l’arte degli studenti del liceo Preti-Frangipane diventa un murale per la mobilità sostenibile

Notizia in breve

Gli studenti del liceo Preti-Frangipane hanno realizzato un murale dedicato alla mobilità sostenibile, nell’ambito del progetto “E-mobility @School”. L’iniziativa, promossa dall’operatore di stazioni di ricarica ultraveloci di un grande gruppo energetico, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sulla transizione energetica e l’ambiente. Il murale è stato dipinto negli spazi scolastici e rappresenta simboli legati alla mobilità ecologica.