Svolta verde | l’arte degli studenti del liceo Preti-Frangipane diventa un murale per la mobilità sostenibile
Gli studenti del liceo Preti-Frangipane hanno realizzato un murale dedicato alla mobilità sostenibile, nell’ambito del progetto “E-mobility @School”. L’iniziativa, promossa dall’operatore di stazioni di ricarica ultraveloci di un grande gruppo energetico, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sulla transizione energetica e l’ambiente. Il murale è stato dipinto negli spazi scolastici e rappresenta simboli legati alla mobilità ecologica.
L’iniziativa rientra nel progetto educativo “E-mobility @School”, promosso da Ewiva – operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel – con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e della mobilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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