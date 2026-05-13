Dai furti alle baby gang la mappa delle paure dei commercianti | Uno su tre percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza

Un recente rapporto rivela che quasi un terzo dei commercianti del territorio percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza. Tra furti e attività di baby gang, molti riferiscono un aumento di episodi criminosi nelle aree commerciali. La paura di rapine e comportamenti illeciti sembra crescere, generando preoccupazione tra chi lavora ogni giorno davanti alle proprie vetrine. Dati che mostrano come l’insicurezza sia diventata una realtà quotidiana per una parte significativa di chi gestisce attività commerciali.

C’è un numero che, più di altri, fotografa l’incertezza che si respira tra le vetrine del territorio: il 29%. È la quota di imprese del terziario di Forlì e del comprensorio che guarda al 2025 con pessimismo, percependo un netto peggioramento dei livelli di sicurezza. Un dato che non è solo una.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

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