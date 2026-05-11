Raffica di furti nelle case allarme in paese | Segnalate i movimenti sospetti

Nella settimana appena trascorsa, il paese ha registrato diverse segnalazioni di furti nelle abitazioni, portando a un aumento dell'allarme tra i residenti. Il Comune ha emesso un appello pubblico chiedendo ai cittadini di prestare attenzione a eventuali movimenti sospetti e di collaborare attivamente nella sorveglianza del territorio. La situazione ha spinto le forze dell'ordine a intensificare i controlli nella zona.

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