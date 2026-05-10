Nella zona dell’Arco si è verificata una lite tra alcuni giovanissimi, scatenata da un diverbio tra ragazzi molto giovani. La scena si è svolta ai piedi di un monumento noto, con alcuni adulti che hanno assistito alla scena. Un genitore ha salutato il proprio figlio, augurandogli di divertirsi ma di stare attento. La situazione si è risolta senza incidenti, anche se ha evidenziato come spesso i comportamenti dei giovani possano degenerare rapidamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Provate a immaginare la scena: un genitore che saluta un figlio, giovanissimo, augurandogli buona serata e buon divertimento, di non esagerare e fare attenzione. E poi sentirsi chiamare dai Carabinieri perchè c’è stata una lite e qualcuno ha colpito più forte tanto da far intervenire anche l’ambulanza. Probabilmente la chiamata al genitore non ci sarà stata, ma la scena grosso modo resta questa. Il luogo è il pieno centro di Benevento, ai piedi del l’Arco di Traiano illuminato di giallo e rosso. Luogo di passaggio per tanti giovanissimi e di permanenza per gli avventori del sabato più adulti. Una parola di troppo, forse, uno sguardo, forse, vecchi dissidi, forse.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite tra giovanissimi ai piedi dell’Arco: la deriva pericolosa del ‘sono cose da ragazzi’

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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