Antonella Clerici la denuncia sui social per l’eccessiva magrezza | Pericolosa deriva

Antonella Clerici ha pubblicato un post sui social per denunciare l’eccessiva magrezza, definendola una “pericolosa deriva”. La conduttrice ha espresso preoccupazione per il diffondersi di immagini e modelli di corpo troppo sottile, invitando a riflettere sui rischi legati a questa tendenza. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito sull’immagine corporea e la salute, sottolineando l’importanza di un rapporto equilibrato con il proprio corpo.

(Adnkronos) – Antonella Clerici dice basta all'"eccessiva magrezza". La conduttrice televisiva ha condiviso un messaggio di body positivity attraverso il suo profilo X in cui esalta la bellezza autentica e denuncia i modelli estetici estremi imposti dalla società: "Questa cosa del porre come canone di bellezza, l'eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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