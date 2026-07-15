L’Al Hilal punta Lucumì! La Juventus può competere con la potenza economica araba? Ecco la situazione

L’Al Hilal ha manifestato interesse per il difensore Lucumì, attualmente nel mirino della Juventus. La squadra araba può offrire un ingaggio superiore rispetto alla società italiana, che si sta confrontando con limiti di budget. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati annunciati dettagli sui termini o eventuali accordi. La Juventus valuta la possibilità di competere economicamente, mentre il calciatore riflette sulle offerte ricevute.

di Luca Fiore Lucumì, obiettivo della Juventus, è corteggiato dall’Al Hilal: il club bianconero può competere con la potenza economica araba? Il punto. Il mercato dei difensori centrali registra un nuovo e sorprendente inserimento per Jhon Lucumì. Il centrale del Bologna, protagonista di una stagione di alto livello che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, è diventato oggetto di contesa internazionale. Se nelle scorse settimane il nome del colombiano era stato accostato con insistenza alla Juventus e all’ Inter, pronte a rinforzare i rispettivi reparti arretrati, nelle ultime ore è emerso un nuovo e concreto interesse da parte dell’ Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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