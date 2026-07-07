Theo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e la Juventus sta monitorando la sua situazione. Massara, dirigente del club, potrebbe giocare un ruolo nel convincere il calciatore. La trattativa non è ancora aperta, ma il club italiano valuta l’interesse. Hernandez è attualmente in forza a un club di Premier League. La possibilità di un ritorno in Serie A resta aperta, con la Juventus che segue da vicino gli sviluppi.

di Luca Fiore Theo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e la Juventus osserva la situazione con Massara che può essere un fattore per convincere il francese. Il nome di Theo Hernandez torna prepotentemente a circolare negli uffici della Continassa, configurandosi come una delle opzioni più intriganti per il calciomercato estivo della Juventus. Il laterale francese, attualmente in forza all’ Al Hilal, starebbe maturando il desiderio di tornare a calcare i terreni di gioco della Serie A, spinto anche da ragioni di natura familiare che lo riporterebbero volentieri nel contesto del calcio italiano. Lo riporta Sport Mediaset. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’ipotesi di vedere il difensore con la casacca bianconera è alimentata dal solido rapporto professionale che lo lega a Massara, nuovo dirigente della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Juventusnews24.com - Theo Hernandez ritorna in Italia? La Juventus osserva e Massara può essere la chiave: ecco la situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Theo Hernandez Possibile Ritorno in Serie A con Juventus e Como in Gioco

Notizie e thread social correlati

Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo HernandezLa Juventus ha presentato un'offerta per Kessie, attualmente in Arabia Saudita, e valuta l'acquisto di Theo Hernandez, anche lui ex Milan.

Juventus e Como su Theo Hernandez? Il suo agente fa chiarezza: "Ecco la verità"L'agente di Theo Hernandez ha smentito le voci di un interesse di Juventus e Como.

Temi più discussi: Perché Theo Hernandenz non gioca Paraguay-Francia: è in panchina? infortunio o scelta tecnica di Deschamps?; >>>ANSA/ Mondiali: la Francia spettacolo in campo contro il Paraguay - Calcio - Ansa.it; AC Milan-Udinese: partita Serie A TIM 2020/21; Paraguay-Francia, le probabili formazioni: out Tchouameni, c'è Kone.

Il nome di Theo #Hernandez è ritornato ad essere accostato alla #Juve in caso di addio di #Cambiaso Voi lo vorreste in bianconero? Scrivetecelo nei commenti #juventusnews24 x.com

Theo Hernandez ritorna in Italia? La Juventus osserva e Massara può essere la chiave: ecco la situazioneTheo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e la Juventus osserva la situazione con Massara che può essere un fattore per convincere il francese Il nome di Theo Hernandez torna prepotentemente a circola ... msn.com

Theo Hernandez torna in Serie A? Milan, Juventus o... Dove può andare e perché può essere un affareIl laterale ex Milan può rientrare in Italia dopo una sola stagione passata in Arabia Saudita. msn.com