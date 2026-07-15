L’Al Hilal punta Lucumì! La Juventus non può competere con la potenza economica araba | ecco la situazione

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Al Hilal ha manifestato interesse per il difensore, attualmente in forza a un club italiano. La Juventus, che aveva mostrato interesse, non può pareggiare l’offerta del club arabo, che dispone di risorse finanziarie superiori. La trattativa tra il giocatore e il club saudita è in corso, mentre la società italiana non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. La decisione finale del calciatore dipenderà dalle proposte concrete ricevute.

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di Luca Fiore Lucumì, obiettivo della Juventus, è corteggiato dall’Al Hilal: il club bianconero non può competere con la potenza economica araba: il punto. Il mercato dei difensori centrali registra un nuovo e sorprendente inserimento per Jhon Lucumì. Il centrale del Bologna, protagonista di una stagione di alto livello che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, è diventato oggetto di contesa internazionale. Se nelle scorse settimane il nome del colombiano era stato accostato con insistenza alla Juventus e all’ Inter, pronte a rinforzare i rispettivi reparti arretrati, nelle ultime ore è emerso un nuovo e concreto interesse da parte dell’ Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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