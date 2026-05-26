La Juventus stringe per Alisson | ecco le cifre dell’ingaggio e la distanza economica con il Liverpool

Da stilejuventus.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta negoziando con l’agente di Alisson Becker per ingaggiare il portiere brasiliano nella stagione 2026-2027. Le trattative si concentrano sui termini economici, con una differenza di circa 10 milioni di euro tra l’offerta del club e le richieste del Liverpool. La società bianconera ha accelerato le trattative nelle ultime ore, cercando di chiudere l’accordo prima della fine del mercato. I dettagli dell’intesa sono ancora in fase di definizione.

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La Juventus ha impresso un’accelerazione significativa nelle ultime ore per assicurarsi Alisson Becker in vista della stagione 2026-2027, definendo i primi dettagli economici con l’entourage del calciatore. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, i contatti tra la dirigenza torinese e l’estremo difensore del Liverpool si sono intensificati di recente, portando a un principio di accordo formale. Il portiere classe 1992 ha manifestato la totale disponibilità a trasferirsi a Torino, accettando il progetto bianconero nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, uno scenario che inizialmente sembrava poter complicare i piani di mercato della società piemontese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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