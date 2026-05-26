La Juventus sta negoziando con l’agente di Alisson Becker per ingaggiare il portiere brasiliano nella stagione 2026-2027. Le trattative si concentrano sui termini economici, con una differenza di circa 10 milioni di euro tra l’offerta del club e le richieste del Liverpool. La società bianconera ha accelerato le trattative nelle ultime ore, cercando di chiudere l’accordo prima della fine del mercato. I dettagli dell’intesa sono ancora in fase di definizione.

La Juventus ha impresso un’accelerazione significativa nelle ultime ore per assicurarsi Alisson Becker in vista della stagione 2026-2027, definendo i primi dettagli economici con l’entourage del calciatore. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, i contatti tra la dirigenza torinese e l’estremo difensore del Liverpool si sono intensificati di recente, portando a un principio di accordo formale. Il portiere classe 1992 ha manifestato la totale disponibilità a trasferirsi a Torino, accettando il progetto bianconero nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, uno scenario che inizialmente sembrava poter complicare i piani di mercato della società piemontese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus stringe per Alisson: ecco le cifre dell’ingaggio e la distanza economica con il Liverpool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per Alisson la Juve deve attendere: silenzio del Liverpool, il tempo stringeIl nome di Alisson è al centro di diverse voci di mercato, con la Juventus che sembra dover attendere una risposta dal Liverpool.

Leggi anche: Sorloth Juventus, occhi puntati sul bomber dell’Atletico: ingaggio sostenibile e cartellino trattabile anche coi bonus, le cifre

Temi più discussi: Torino-Juventus, le ufficiali: Perin tra i pali, Vlahovic stringe i denti, Boga dal 1'; Calciomercato Juve, Koopmeiners sogna: fissato il prezzo. Lewandowski fa 90, Holm aspetta; Juve Stabia-Monza, questa sera la prima semifinale playoff: Castellammare per la storia; Muore a soli 31 anni stroncato da una malattia : Thomas era un ragazzo d’oro, mancherà a tutti.

TMW - La Juventus stringe sul mercato per il portiere Alisson: Comolli punta alla chiusura rapida ift.tt/W6sjTlU x.com

TMW - La Juventus stringe sul mercato per il portiere Alisson: Comolli punta alla chiusura rapidaLa Juventus vuole imprimere subito una svolta al proprio mercato estivo e avrebbe già avviato le prime mosse concrete per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo un’annata complic ... napolimagazine.com

[Di Marzio] La Juventus ha richiesto informazioni su Robertson, ma il Tottenham rimane in vantaggio. reddit

Juventus, l'Atletico Madrid stringe per Bernardo Silva: l'offerta e i dettagliCercato anche dalla Juventus, Bernardo Silva è sempre più vicino alla Spagna: l'Atletico Madrid accelera per chiudere. Bernardo Silva vuole avvicinarsi alla famiglia, l'Atletico Madrid è pronto ad ... calciomercato.com