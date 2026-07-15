L’Al Hilal ci prova su Lucumì | il Bologna resiste mentre la Juventus si interroga

Notizia in breve

L’Al Hilal ha presentato un’offerta per il difensore del Bologna, che al momento non ha ancora deciso se accettare. Il club emiliano sta valutando la proposta, mentre la Juventus sta analizzando se può competere con l’offerta dei club arabi. Lucumì ha disputato una stagione di alto livello con il Bologna ed è seguito da vari club europei. La trattativa tra il club saudita e il giocatore è ancora in corso, con nessuna decisione definitiva presa finora.