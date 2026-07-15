L’Al Hilal ci prova su Lucumì | il Bologna resiste mentre la Juventus si interroga
L’Al Hilal ha presentato un’offerta per il difensore del Bologna, che al momento non ha ancora deciso se accettare. Il club emiliano sta valutando la proposta, mentre la Juventus sta analizzando se può competere con l’offerta dei club arabi. Lucumì ha disputato una stagione di alto livello con il Bologna ed è seguito da vari club europei. La trattativa tra il club saudita e il giocatore è ancora in corso, con nessuna decisione definitiva presa finora.
L’Al Hilal rilancia su Lucumì: il Bologna prende tempo, mentre la Juventus valuta se poter davvero competere con la potenza economica araba. Il mercato dei difensori centrali si arricchisce di un nuovo scenario attorno a Jhon Lucumì, protagonista di una stagione di altissimo livello con il Bologna e già nel mirino di diversi club europei. Juventus e Inter avevano mosso i primi passi nelle scorse settimane, valutando il colombiano come rinforzo ideale per elevare la qualità dei rispettivi reparti arretrati. Nelle ultime ore, però, è emerso un inserimento pesante: l’ Al Hilal, forte di una disponibilità economica superiore, ha manifestato un interesse concreto, come riportato da Gianluigi Longari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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