Laghi del Lazio un milione di euro per rilanciare le spiagge | ecco i Comuni finanziati

Da ilfaroonline.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un milione di euro sono stati destinati ai comuni dei laghi del Lazio per interventi di riqualificazione delle spiagge, migliorando gli spazi e i servizi offerti ai visitatori. I fondi saranno utilizzati per lavori di sistemazione delle aree balneari e per supportare le attività turistiche locali. La ripartizione dei finanziamenti riguarda diverse amministrazioni comunali delle zone interessate.

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Roma, 15 luglio 2026 – Un milione di euro per migliorare le spiagge dei laghi del Lazio, potenziare i servizi e sostenere il turismo nei territori interessati. La Regione ha approvato la ripartizione dei contributi destinati a 24 Comuni lacuali per il 2026. I finanziamenti serviranno alla realizzazione di interventi finalizzati a rendere maggiormente fruibili i litorali balneabili, ampliare l’offerta turistica e incrementare le potenzialità ricettive delle località affacciate sui laghi. La dotazione annunciata sale così dai 600mila euro stanziati nel 2025 a un milione di euro, con un aumento di circa il 67%. Lago di Bracciano, oltre 228mila euro ai tre Comuni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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