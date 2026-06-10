La Regione Siciliana ha assegnato circa 990 mila euro ai Comuni costieri per interventi di pulizia e manutenzione delle spiagge. La somma è destinata a migliorare la fruibilità delle aree demaniali marittime e a mantenere i litorali più puliti. La distribuzione dei fondi mira a sostenere le attività di gestione e cura delle spiagge lungo tutto il territorio regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati oltre 990 mila euro per la manutenzione dei litorali. La Regione Siciliana ha destinato quasi un milione di euro ai Comuni costieri dell’Isola per sostenere le attività di pulizia delle spiagge e garantire una migliore fruibilità delle aree demaniali marittime. Il finanziamento è stato ufficializzato attraverso un decreto emanato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. L’intervento economico ammonta complessivamente a 990.042,23 euro e consentirà alle amministrazioni locali di programmare e realizzare interventi mirati lungo le coste in vista della stagione estiva. Finanziate 52 richieste su 53 presentate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Spiagge più pulite in Sicilia: dalla Regione quasi un milione di euro ai Comuni costieri

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