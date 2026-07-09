Laghi del Lazio un milione di euro per spiagge e servizi

Roma, 9 luglio 2026 – Un milione di euro a favore dei Comuni lacuali del Lazio per migliorare accessibilità, servizi e fruizione delle spiagge balneabili. È lo stanziamento regionale commentato dal consigliere Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, che definisce il provvedimento “un intervento concreto e utile” per sostenere territori legati alla stagionalità turistica e alle attività dei litorali lacuali. “Migliorare l’accessibilità, la qualità dei servizi e la fruizione delle spiagge lacuali significa rafforzare l’economia locale, valorizzare l’ambiente e offrire un’accoglienza più ordinata e sicura a cittadini e visitatori”, dichiara Zelli in una nota. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lazio: un milione per rilanciare le spiagge dei laghi nel 2026La Regione Lazio ha annunciato un investimento di un milione di euro per il 2026 destinato alle spiagge delle aree lacustri.

Sicilia: un milione di euro per pulire e curare le spiaggeIn Sicilia, sono stati assegnati un milione di euro per la pulizia e la tutela delle spiagge.

Temi più discussi: Laghi del Lazio, in arrivo un milione di euro per il rilancio turistico: fondi per Bolsena, Vico e Bracciano; Assemblea ANBI: il Lazio porta i laghi che si svuotano e i canali che tengono; 6 itinerari per godersi il fresco tra panorami, montagne e laghi; Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, ricerche ancora senza esito.

Laghi, Zelli: Un milione ai comuni lacuali per migliorare la fruizione dei litorali balneabiliNewTuscia – ROMA – Lo stanziamento di 1 milione di euro a favore dei Comuni lacuali del Lazio rappresenta un intervento concreto e utile per sostenere territori che vivono anche della stagionalità t ... newtuscia.it

Marito di Roccella disperso a Vico, l’esperto Fin: C’è un metodo per segnalare la posizione in un lagoFanpage.it ha intervistato Giuseppe Andreana, coordinatore della Sezione Salvamento del Comitato regionale Lazio della Fin sul tema della sicurezza in ... fanpage.it