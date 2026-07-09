Laghi del Lazio un milione di euro per spiagge e servizi

Da ilfaroonline.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 9 luglio 2026 – Un milione di euro a favore dei Comuni lacuali del Lazio per migliorare accessibilità, servizi e fruizione delle spiagge balneabili. È lo stanziamento regionale commentato dal consigliere Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, che definisce il provvedimento “un intervento concreto e utile” per sostenere territori legati alla stagionalità turistica e alle attività dei litorali lacuali. “Migliorare l’accessibilità, la qualità dei servizi e la fruizione delle spiagge lacuali significa rafforzare l’economia locale, valorizzare l’ambiente e offrire un’accoglienza più ordinata e sicura a cittadini e visitatori”, dichiara Zelli in una nota. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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