I ladri utilizzano acido per sciogliere le serrature delle porte blindate, facilitando l’ingresso negli appartamenti. Gli autori di questi furti sono individuati come cittadini georgiani. L’obiettivo è entrare senza fare rumore, approfittando del sonno o dell’assenza dei residenti, per poter razziare all’interno.

CONEGLIANO - Sciogliere, o anche solo allentare, le serrature delle porte blindate per poter entrare più agevolmente all’interno degli appartamenti. E poter così razziare a piacimento approfittando del sonno o dell’assenza dei padroni di casa. La banda di ladri che lunedì sera ha preso di mira un condominio di via Zamara, cinque persone di cui due individuate e denunciate piede libero dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Conegliano, aveva le idee chiare. E aveva pensato di utilizzare dell’acido nitrico altamente corrosivo per neutralizzare le serrature e poi aprire la porta col minimo sforzo. Per completare l’opera avevano anche un trapano e altri attrezzi per lo scasso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, la nuova frontiera: acido per sciogliere le serrature. Gli "specialisti" sono georgiani

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