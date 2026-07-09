Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati dopo aver tentato di svaligiare un appartamento a Longuelo. Si sono arrampicati lungo le condotte del gas fino al secondo piano di un condominio in via Rossini, dove avevano già raccolto oggetti di valore. La polizia è intervenuta e ha fermato i ladri prima che riuscissero a scappare con il bottino. Gli arrestati sono stati portati in commissariato.

Si sono arrampicati dalle condotte del gas fino al secondo piano di un condominio in via Rossini, a Longuelo, ed erano pronti ad andarsene con gli oggetti di valore scovati nell’appartamento preso di mira. Spille, orecchini, due monete d’oro, orologi. Invece due georgiani di 32 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia e ora sono in carcere dopo l’udienza di convalida in direttissima.A dare l’allarme, alle 5, un vicino della padrona di casa, assente. Ha udito il rumore dei vetri frantumati dai due e ha capito. Per catturarli i poliziotti hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco, perché la porta d’ingresso era blindata, ed entrare da una finestra. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Ladri acrobati a Longuelo: si arrampicano fino al secondo piano, arrestati due georgiani

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