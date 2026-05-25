Ladri in casa mentre la famiglia dorme | Le bambine sono terrorizzate

Durante la notte, alcuni ladri sono entrati in una casa mentre la famiglia dormiva. La madre si è svegliata improvvisamente, allarmata dai rumori provenienti dalla finestra. Le due bambine presenti in casa sono rimaste terrorizzate dall’accaduto. Nessuno è stato ferito, ma l’incursione ha causato grande spavento tra i residenti. La polizia sta indagando sull’episodio.

L’incursione nella tarda serata, mentre l’intera famiglia — comprese due bambine — stava dormendo. Il risveglio da incubo di una madre che ha aperto gli occhi di soprassalto, allarmata da rumori sospetti provenienti dalla finestra. Nessun faccia a faccia, per fortuna: la donna ha acceso la luce e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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