L’amministratore delegato della Rai ha commentato diverse questioni riguardanti l’azienda. Ha riferito che non ci sono veto sul conduttore Amadeus e ha fatto il punto sulla situazione degli orari di chiusura degli access. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sul caso riguardante Milo Infante. La dichiarazione si è concentrata su aspetti organizzativi e di gestione interna, senza entrare in dettagli su eventuali controversie o decisioni specifiche.

Nell’intervista dell’AdnKronos all’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha parlato e fatto il punto della situazione della Rai tra orari di chiusura degli access, il tanto discusso caso Milo Infante e Amadeus. Le prime serata, ormai, iniziano sempre più tardi e l’idea del ritorno alle 21:10 come orario canonico dei programmi del prime time è pura utopia. Piersilvio Berlusconi nella serata con la stampa ha detto: La Rai faccia il primo passo”. Giampaolo Rossi ha replicato alle parole di Piersilvio Berlusconi dicendo che Rai1 parte alle 21:40, Mediaset invece alle 22:00. Se Mediaset vuole già potrebbe adesso adeguarsi agli orari della Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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© Bubinoblog.altervista.org - L’AD GIAMPAOLO ROSSI REPLICA A PIERSILVIO BERLUSCONI. AMADEUS? NESSUN VETO

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