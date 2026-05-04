La Rai ha annunciato la vendita del Teatro delle Vittorie, suscitando reazioni contrastanti. L’amministratore delegato ha definito il dibattito riguardante questa decisione come surreale. La notizia ha portato a polemiche, manifestazioni e appelli da parte di diverse parti interessate, anche se la comunicazione ufficiale ha confermato l’intenzione di cedere l’immobile. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione e il valore di luoghi storici legati all’azienda.

La Rai vende il Teatro Delle Vittorie ma ci sono luoghi che non sono solo luoghi. E così, quando l’azienda di Viale Mazzini quando la Rai ha annunciato di volerlo cedere, la reazione non si è fatta attendere: polemiche, manifestazioni, appelli accorati. Persino Fiorello si è schierato contro la dismissione. Insomma, tutto il repertorio. Ma andiamo con ordine, perché la storia è più complessa di quanto sembri a prima vista. Rai vende il Teatro delle Vittorie, la versione dell’ad Giampaolo Rossi. In un’intervista al Sole24Ore, l’ amministratore delegato Giampaolo Rossi ha deciso di mettere le carte in tavola. Senza troppi giri di parole, ha...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rai vende il Teatro delle Vittorie, la replica dell’ad Giampaolo Rossi: “Dibattito surreale”

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No ad arretramenti sul piano immobiliare ("Dibattito surreale"). E poi sul ventilato scambio pubblicità Vs canone, la prima serata ormai divorata dell'access, ascolti in rosso, RaiWay, Ranucci, Usigrai e Unirai. Intervista all'ad #Rai Giampaolo Rossi. Oggi sul @s x.com