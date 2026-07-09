Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che non ha posto veto su Barbara D’Urso in Rai, sottolineando che, poiché non lavora altrove, non avrebbe impedito a Prime, Netflix o Discovery di farlo. Ha inoltre affermato che Amadeus continuerà a collaborare con loro in futuro. Durante una serata, ha precisato che nel 2026 parlare di palinsesti è ormai obsoleto.

“ Non è una serata palinsesti, nel 2026 chiamarla così sarebbe obsoleta “, lo precisa a inizio serata Pier Silvio Berlusconi. L’editore di MFE incontra a Cologno Monzese quasi cento giornalisti: “Per il quarto anno consecutivo siamo davanti al competitor pubblico nell’intera giornata e, per la prima volta nella storia della televisione italiana, siamo davanti anche in prima serata. Non fa parte dei nostri obiettivi, noi competiamo con noi stessi ma è inevitabile osservare che, in un anno caratterizzato anche da Sanremo, dalle Olimpiadi e dai Mondiali di calcio, questi risultati testimoniano un’evoluzione della nostra offerta che, lasciatemelo dire, è almeno moderna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi: “Un veto su Barbara D’Urso in Rai? Quindi, siccome non mi risulta lavori altrove, vuol dire che io avrei messo un veto a Prime, Netflix, Discovery, La7?”. E su Amadeus: “Lavorerà con noi in futuro”

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