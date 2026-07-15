L’ad di JP Morgan Jamie Dimon avverte l’Ue | l’euro digitale è un grande rischio

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato di JP Morgan ha espresso preoccupazioni riguardo all’euro digitale, affermando che potrebbe rappresentare un rischio. Ha sottolineato che, mentre la Federal Reserve gestisce quotidianamente tra 2.000 e 3.000 miliardi di dollari in operazioni elettroniche, la Banca centrale europea potrebbe non avere la stessa capacità di farlo. Nel frattempo, Francoforte ha selezionato 36 partner, di cui otto italiani, per partecipare alla sperimentazione dell’euro digitale.

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Il banchiere: «Con la Fed operiamo 24 ore su 24 e spostiamo 2-3.000 miliardi al giorno in forma elettronica, la Bce può farlo?». Intanto Francoforte sceglie i 36 partner (otto italiani) per la sperimentazione. C’è chi vede l’euro digitale come il passaporto dell’Europa verso il futuro. E chi, invece, lo osserva come si guarda un ponte ancora in costruzione: con molta curiosità e ancora più diffidenza. Tra questi ultimi c’è Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JPMorgan, probabilmente il banchiere più ascoltato del Pianeta. In una intervista rilasciata a Il Sole 24ore esprime le sue perplessità su un tema specifico: la Bce è pronta a gestire un sistema di pagamenti digitale di dimensioni continentali? «Buona fortuna» è la sua risposta. 🔗 Leggi su Laverita.info

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