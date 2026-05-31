Un'agenzia di stampa ha rivelato che JP Morgan ha presentato un'offerta di 450 milioni di euro per l'acquisto della società calcistica. La proposta sarebbe stata consegnata a un club di Serie A, con un possibile coinvolgimento della società di proprietà di un fondo di investimento. La trattativa potrebbe influenzare anche la permanenza della squadra di Salerno nel massimo campionato. La vicenda è ancora in fase di sviluppo.

Cessione Lazio: svelato il retroscena sull’offerta da 450 milioni di JP Morgan. La ricostruzione della vicenda. La Lazio sta attraversando uno dei momenti più complessi e delicati della sua storia recente, trovandosi di fronte a un vero e proprio bivio strutturale. Il club capitolino appare infatti intrappolato in una profonda crisi d’identità che rischia seriamente di ridimensionarne le ambizioni future, sia all’interno dei confini nazionali che sul palcoscenico europeo. A pesare come un macigno sul clima generale è la spaccatura, che sembra ormai insanabile, tra il presidente Claudio Lotito e la tifoseria organizzata. Questa durissima e perenne battaglia intestina non fa altro che minare la serenità dell’intero ambiente, bloccando di fatto il processo di crescita sportiva e societaria. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cessione Lazio: il clamoroso retroscena sull’offerta da 450 milioni di JP Morgan e il rischio Salernitana

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LAZIO, LOTITO HA CENSURATO LA COREOGRAFIA LIBERTÀ, IL RETROSCENA DI ILARIO DI GIOVAMBATTISTA

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