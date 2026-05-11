Una banca di investimento ha segnalato un possibile rischio di diminuzione delle scorte di petrolio. Secondo le sue stime, se le scorte scendessero sotto i 6,8 miliardi di barili, potrebbe verificarsi un impatto sull’economia globale. L’intervento meccanico sugli oleodotti potrebbe contribuire a questa riduzione. Restano da determinare i tempi in cui le scorte raggiungeranno questa soglia critica.

? Punti chiave Come influirà lo stop meccanico degli oleodotti sull'economia globale?. Quando scenderanno le scorte sotto la soglia critica dei 6,8 miliardi?. Perché il conflitto in Iran ha innescato questo svuotamento dei serbatoi?. Cosa accadrà alle raffinerie se la pressione del greggio svanirà?.? In Breve Conflitto in Iran a febbraio 2026 causa interruzione massiccia flussi petroliferi globali.. Scorte scendono a 7,6 miliardi di barili entro giugno 2026 per stress operativo.. Soglia critica di 6,8 miliardi di barili a settembre 2026 causa arresto meccanico.. Mancanza pressione oleodotti e blocco raffinerie minacciano settori manifatturiero e alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio: JP Morgan allerta sul rischio di un calo delle scorte

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