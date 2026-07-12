L’Italia ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva ai Mondiali di lacrosse femminile di seconda divisione, battendo la Polonia. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra italiana di continuare la corsa verso la promozione. La vittoria segue quella ottenuta nella partita precedente, consolidando la posizione nel torneo. La competizione prosegue con le italiane che cercano di assicurarsi un posto nella divisione superiore.

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, la manifestazione che mette in palio la promozione al piano superiore). Dopo l’eccellente esordio contro la Norvegia, le azzurre hanno travolto la Polonia con un perentorio 12-3 sui prati di Breslavia, rendendosi protagoniste di un autentico dominio contro le padrone di casa. Le biancorosse sono passate in vantaggio dopo 41 secondi con Zuza Stasiak, ma poi la nostra Nazionale si è scatenata e ha firmato un micidiale parziale di undici a zero nei successivi quarantotto minuti di gioco: pareggio di Ainsley James, vantaggio con Mia van der... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia firma il bis ai Mondiali di seconda divisione e liquida la Polonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lacrosse, le convocate dell’Italia per i Mondiali di Seconda Divisione: 22 azzurre in PoloniaSono state convocate 22 atlete italiane di lacrosse femminile per i Mondiali di Seconda Divisione in Polonia, in programma dall’11 al 18 luglio a...

Lacrosse, l’Italia travolge di gol la Norvegia ai Mondiali: poker di Klauss, ottimo avvio in seconda dvisioneL’Italia ha battuto la Norvegia con un punteggio di 16-3 nella prima partita della seconda divisione dei Mondiali di lacrosse femminile.