Un esperto ha spiegato che sole, mare e esposizione prolungata all’aria aperta sono spesso considerati benefici per la pelle, ma questa convinzione può essere fuorviante, specialmente in presenza di acne. La discussione si concentra sui falsi miti che circolano riguardo agli effetti benefici dell’acqua marina e del sole sulla pelle, sottolineando che queste pratiche potrebbero non sempre essere utili o sicure per chi ha problemi di acne.

S ole, mare e lunghe giornate all’aria aperta: se in estate la cura della pelle è fondamentale sempre, può diventarlo ancora di più in caso di acne, disturbo su cui circolano ancora diversi falsi miti che possono trarre in errore. Il più comune? Quello di pensare che proprio il sole possa rappresentare una buona cura. Acne sul mento, perché compare e come liberarsene X L’acne è una malattia infiammatoria a carico dei follicoli piliferi e delle loro ghiandole sebacee. Si manifesta in particolare su viso, collo, torace e dorso e provoca lesioni cutanee di diversa entità: dai comedoni (ovvero punti neri e punti bianchi) fino, nei casi più severi, a cisti e noduli che possono dare origine a cicatrici e macchie persistenti nel tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’acqua di mare e il sole possono essere un toccasana come si crede? I consigli dell’esperto

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