Esporsi al sole senza rischi tutti gli errori da evitare I consigli dell’esperto

Esporsi al sole senza protezione può causare scottature, danni alla pelle e aumentare il rischio di tumori cutanei. Gli esperti raccomandano di evitare esposizioni prolungate nelle ore più calde, di applicare una protezione adeguata e di evitare di esporsi tra le 11 e le 16. Si consiglia di limitare le esposizioni quotidiane e di usare creme solari con alto indice di protezione.

Fucecchio (Firenze), 11 luglio 2026 – Il sole richiama vacanze, relax e tintarella, ma dietro il desiderio di un’abbronzatura perfetta si nasconde un rischio spesso sottovalutato. Se da un lato la luce solare contribuisce al benessere dell’organismo, dall’altro un’esposizione scorretta può compromettere seriamente la salute della pelle. L’abbronzatura? Una risposta di difesa della cute. A lanciare l’ allarme è il dottor Luca Brandini, dermatologo dell’Ausl Toscana Centro all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. «Spesso si pensa che una pelle molto abbronzata sia una pelle sana, ma dal punto di vista medico non è così», spiega lo specialista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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