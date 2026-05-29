Molte persone si preparano all’esposizione al sole solo pochi giorni prima delle vacanze. Per proteggere la pelle, gli esperti consigliano di usare una crema solare con alto fattore di protezione, evitare le ore più calde e idratare regolarmente la pelle. È importante anche esporsi gradualmente al sole, per ridurre il rischio di scottature e danni. Questi accorgimenti aiutano a preparare la pelle all'esposizione solare, riducendo i rischi di irritazioni e danni a lungo termine.

Molte persone iniziano a interessarsi della propria abbronzatura solo pochi giorni prima delle vacanze. In realtà, però, la preparazione della cute all’esposizione solare deve essere iniziata molto prima e non riguarda solo il colore e l’uniformità dell’abbronzatura. Infatti, una pelle ben idratata e nutrita riesce a dare una risposta migliore all’esposizione ai raggi UV, rispetto a una pelle stressata, secca e disidratata. Per preparare la pelle al sole bisogna avere un approccio completo che coinvolga non solo l’ alimentazione, ma anche l’ integrazione e la corretta skincare giornaliera. Infatti, alcuni nutrienti possono aiutare a difendere la pelle e combattere lo stress ossidativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come preparare la pelle al sole. I consigli dell’esperto

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