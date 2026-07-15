Lacoste Kids il ritorno a scuola è già nell’aria

Lacoste Kids ha presentato la sua nuova collezione Back to School, pensata per bambini e ragazzi. La linea combina capi eleganti e sportivi, con colori vivaci e accessori riconoscibili. La collezione si rivolge a chi trascorrerà i primi fine settimana all'aperto e il ritorno in classe. I capi includono polo, pantaloni e accessori, tutti caratterizzati dal logo iconico del marchio.

La nuova collezione Back to School di Lacoste Kids unisce eleganza sportiva, colori vivaci e accessori iconici per accompagnare bambini e ragazzi dai primi weekend all’aria aperta al rientro sui banchi. Settembre arriva sempre troppo presto, ma Lacoste Kids sceglie di guardarlo con leggerezza, trasformando il ritorno a scuola in un’occasione per rinnovare il guardaroba dei più piccoli. La nuova collezione Back to School nasce per accompagnare bambini e ragazzi dai primi weekend all’aria aperta fino ai corridoi della scuola, con capi versatili, freschi e pieni di personalità. Il guardaroba junior si costruisce attorno ai codici iconici del brand: polo immancabili, T?shirt grafiche, felpe morbide, pantaloni comfort, gilet imbottiti e giacche leggere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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