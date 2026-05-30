Il direttore di Rai Kids ha annunciato un cambiamento radicale, con “totale libertà creativa” e contenuti multipiattaforma. Durante Cartoons on the Bay, ha sottolineato che nulla sarà come prima, indicando una svolta nel settore della televisione per bambini. Tra le novità, il ritorno dei Puffi e il fenomeno Pera Toons. L’obiettivo è rinnovare la proposta, senza più limitazioni di formato o distribuzione. La comunicazione si rivolge a un pubblico più ampio, puntando su innovazione e nuovi formati.

Pescara, 30 maggio 2026 – “Nulla sarà come prima, stavolta si cambia davvero”. Non va giù piano, nel suo intervento a Cartoons on the Bay, il direttore di Rai Kids (che poi sarebbe Rai Ragazzi se non ci fosse questo continuo, e inutile, uso dell’inglese), Roberto Genovesi. Il dettaglio di questo “cambiamento radicale” sarà presentato nei prossimi giorni al consiglio di amministrazione della Rai. Al centro ci sarà la scelta di realizzare contenuti destinati a più piattaforme. Al festival (che si chiude a Pescara, organizzato da Rai Com e diretto da Adriano Monti Buzzetti) si è affrontato il tema dell’intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rai Kids, Genovesi e la tv dei ragazzi: “Totale libertà creativa, contenuti multipiattaforma”. Il fenomeno Pera Toons e il ritorno dei Puffi

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