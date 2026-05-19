Dopo dodici anni di silenzio, durante i quali ha affrontato momenti di difficoltà e incertezze personali, l’artista torna sulla scena con il nuovo singolo intitolato “Nascosto in aria”. La canzone si distingue per la sua autenticità e per l’atmosfera rock che la caratterizza. La pubblicazione rappresenta il primo passo di un ritorno ufficiale, segnando un momento di ripresa dopo un lungo periodo di assenza. La sua uscita ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

C’è un momento, nella vita di ogni artista, in cui il silenzio diventa necessario. Per Giulio Brando, quel silenzio è durato dodici anni: un tempo lungo, fatto di smarrimento, crisi personali e domande senza risposta. Oggi, quel tempo si scioglie finalmente in musica con “Nascosto in aria”, l’EP che segna il suo ritorno sulle scene nel 2026 e che suona come una rinascita autentica, sofferta e luminosa. All’anagrafe Giulio Burchietti, Brando è un artista genuino e vero, dall’animo puro, capace di osservare il mondo con la tipica ironia toscana. Torna a raccontarsi senza maschere, lasciando che ogni brano diventi una confessione, un respiro profondo dopo una lunga apnea. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Giulio Brando e il ritorno inatteso: “Nascosto in aria” conquista per autenticità e anima rock

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