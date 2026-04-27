Dalla ketamina alle sigarette elettroniche con cannabis scoperto laboratorio della droga | due arresti

Le forze di polizia hanno scoperto un laboratorio situato in una frazione di Monreale, dedicato alla produzione di derivati della cannabis e droghe sintetiche, tra cui la ketamina. Nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati due persone coinvolte nell’attività illecita. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di controllo e repressione del fenomeno, portata avanti dalle autorità locali.

I finanzieri del comando provinciale, nell’ambito di un’articolata attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato un laboratorio per la lavorazione e il confezionamento di derivati della cannabis e droghe sintetiche a Grisì, frazione di Monreale, e arrestato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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