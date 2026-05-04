Maxi stretta della polizia | 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un mese

Durante il mese di aprile, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Bologna, sequestrando complessivamente 200 chili di droga e arrestandone 41 persone. Le operazioni hanno riguardato principalmente attività legate allo spaccio, alla microcriminalità e ai reati predatori. Il bilancio delle attività di contrasto evidenzia un impegno costante da parte delle forze dell'ordine nel mantenimento della sicurezza cittadina.

La polizia alza il livello dei controlli a Bologna e chiude il mese di aprile con un bilancio che conferma una pressione costante contro spaccio, microcriminalità e reati predatori. Oltre 200 chilogrammi di cannabis sequestrati, più di 21 chilogrammi di cocaina sottratti al mercato illecito, 41.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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