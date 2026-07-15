Darren Cahill ha condiviso un video inedito di Jannik Sinner prima di Wimbledon, durante una videochiamata con il padre. Il filmato mostra momenti di vita quotidiana e affetti, offrendo uno sguardo più intimo sul percorso del tennista. Il video è stato pubblicato come parte delle immagini che accompagnano la sua corsa al secondo titolo a Wimbledon.

Piccoli frammenti di umanità, affetti e vita quotidiana: Darren Cahill svela un lato inedito della cavalcata di Jannik Sinner verso la conquista del suo secondo Wimbledon. Il coach australiano ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video risalenti ai giorni del torneo. Le foto con tutto il team Sinner, innanzitutto. Ma anche momenti più divertenti, dalla partita di golf in compagnia di Rennae Stubbs fino al tuffo in piscina insieme a Simone Vagnozzi, il manager Alex Vittur e il resto della squadra. Uno dei video più intimi però mostra Sinner in visita al centrale di Wimbledon, prima dell’inizio del torneo. Si vede infatti l’erba ancora immacolata e la rete assente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La videochiamata con papà Hanspeter: Cahill pubblica un video inedito di Sinner prima di Wimbledon

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