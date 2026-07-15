Cahill svela un video inedito di Sinner | la videochiamata al papà conquista tutti

Darren Cahill ha pubblicato un video inedito di Jannik Sinner a Wimbledon, durante una videochiamata con il padre. Nel filmato, il tennista mostra il Centre Court vuoto e commenta sulla sua bellezza. La scena si svolge mentre Sinner si trova sul campo, con Cahill che condivide il momento sui social. Il video è stato molto apprezzato e ha suscitato emozioni tra i fan.

Darren Cahill ha condiviso sui social un momento inedito e molto personale di Jannik Sinner a Wimbledon. Nel video, il numero uno del mondo chiama il padre Hanspeter e gli mostra in videochiamata il Centre Court vuoto, soffermandosi sulla bellezza del campo più famoso del tennis. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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