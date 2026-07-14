Pieraccioni pubblica il video di Ceccherini con il cane Lucio | la tenerissima videochiamata conquista il web

Leonardo Pieraccioni ha condiviso sui social un video in cui mostra una videochiamata tra Massimo Ceccherini e il suo cane Lucio. Il filmato, caratterizzato da toni divertenti e affettuosi, è stato molto commentato online. La clip dura pochi secondi e mostra Ceccherini interagire con il proprio cane, che risponde con attenzione. Il video ha ottenuto numerosi like e condivisioni, suscitando reazioni positive tra gli utenti.

Leonardo Pieraccioni ha conquistato i social condividendo un tenero e divertente video che vede protagonista Massimo Ceccherini durante una videochiamata con il suo amatissimo cane Lucio. Il regista toscano ha pubblicato il filmato su Instagram accompagnandolo con una didascalia che ha fatto sorridere migliaia di utenti: “La poesia di Ceccherini a Castel Gandolfo mentre videochiama il cane per ore convinto che lui gli risponda.”. Il siparietto è diventato rapidamente virale, raccogliendo migliaia di reazioni e commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Pieraccioni (@leonardopieraccioni) Nel video, girato durante una pausa dal set del nuovo film, Ceccherini parla direttamente allo schermo del telefono mentre il muso di Lucio fa capolino dall’altra parte della videochiamata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Leonardo Pieraccioni: Ceccherini doveva essere quì con me, ma la domenica insegna catechismo

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