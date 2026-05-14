A Cannes 2026, il regista ha parlato della decisione dell’Academy di non riconoscere la performance di Andy Serkis nei panni di Gollum come miglior attore. Questa dichiarazione arriva un giorno dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera, consegnata dall’attore protagonista di una delle sue pellicole più famose. Nello stesso intervento, Jackson ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale nel settore cinematografico, un argomento al centro di numerose discussioni in questi mesi.

A Cannes, il giorno dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera dalle mani di Elijah Wood, Peter Jackson ha scelto di affrontare uno dei temi più divisivi di Hollywood: l’intelligenza artificiale nel cinema. E lo ha fatto nel suo stile, senza peli sulla lingua, spiazzando chi si aspettava la solita condanna apocalittica che arriva da gran parte dell’industria. “ L’intelligenza artificiale distruggerà il mondo “, ha esordito con ironia durante una masterclass al festival francese, prima di aggiungere una frase che ha fatto alzare più di un sopracciglio: “ Ma per quanto riguarda il suo uso nel cinema, non mi dispiace affatto “. Per il regista neozelandese, l’AI è semplicemente un effetto speciale come gli altri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026: Peter Jackson svela perché l’Academy snobberà sempre il Gollum di Andy Serkis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La caccia a Gollum, Peter Jackson spiega perché non è il regista: "Serkis farà un lavoro più entusiasmante"A Cannes si aspettavano tutti il grande annuncio del ritorno del Re, ma Peter Jackson ha gelato le speranze (o forse no?) spiegando perché non sarà...

The Hunt for Gollum: Viggo Mortense non torna, Andy Serkis cerca un nuovo Aragorn“Stiamo procedendo con il recasting del ruolo e siamo sulla buona strada per trovare qualcuno“, ha dichiarato Serkis, mettendo fine alle speculazioni...

Temi più discussi: Cannes 2026, a Peter Jackson la Palma d'oro alla carriera; Cannes 2026 – Palma d’oro alla carriera per Peter Jackson; Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo Frodo; Chi è Katie Jackson, la figlia antidiva di Peter Jackson che al Festival di Cannes 2026 accompagna il papà per la Palma d'Oro onoraria.

Cannes 2026, a Peter Jackson la Palma d’Oro alla carriera voto10.it/cinema/cannes-… x.com

Peter Jackson a Cannes 2026: la masterclass su Tolkien, Tintin e il futuro del cinemaLeggi su Sky TG24 l'articolo Peter Jackson a Cannes 2026: la masterclass su Tolkien, Tintin e il futuro del cinema ... tg24.sky.it

Cannes 2026, Peter Jackson premiato da Elijah Wood: Palma d’Oro onoraria 25 anni dopo Il Signore degli Anelli (VIDEO)Peter Jackson ha capito che la tecnologia non significa nulla senza umanità. Con queste parole, l'attore americano Elijah Wood ha consegnato la Palma d'Oro onoraria al regista, nella serata inaugura ... tg.la7.it