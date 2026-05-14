Durante il festival di Cannes si è parlato molto del futuro cinematografico legato alla Terra di Mezzo, ma il regista di lunga data ha chiarito di non essere coinvolto nel prossimo progetto. Ha inoltre commentato che sarà l’attore che ha dato vita a Gollum a svolgere un ruolo più entusiasmante nel film. La sua decisione ha sorpreso molti, considerando l’importanza del suo nome nel franchise, ma ha comunque confermato che non ci sarà un suo ritorno alla regia.

A Cannes si aspettavano tutti il grande annuncio del ritorno del Re, ma Peter Jackson ha gelato le speranze (o forse no?) spiegando perché non sarà lui a dirigere il prossimo film della Terra di Mezzo. La notizia vera non è il forfait di Peter Jackson alla regia di Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, ma il motivo: Jackson è convinto che Andy Serkis farà qualcosa di "molto più eccitante" proprio perché Gollum lo ha vissuto sulla propria pelle. Un Gollum introspettivo e meno "digitale" "Avrei potuto farlo, ma l'ho già fatto". Poche parole, dette con la solita schiettezza neozelandese, per chiudere un'epoca. Peter Jackson non ha più voglia di gestire la macchina colossale di un set di Tolkien, ma non è una questione di pigrizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La caccia a Gollum, Peter Jackson spiega perché non è il regista: "Serkis farà un lavoro più entusiasmante"

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