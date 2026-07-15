la trasferta per omaggiare i bioeroi

Notizia in breve

Domenica si è svolta la 15ª edizione del Premio Nardini, dedicato alla memoria di Giuseppe Nardini, quindici anni dopo la sua morte. La cerimonia si è tenuta in una location pubblica, con la partecipazione di numerosi ospiti e premiati. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti ai BioEroi, figure che si sono distinte nel settore biologico. La manifestazione ha richiamato un pubblico vario e interessato alla causa.