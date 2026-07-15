La trasferta per omaggiare i BioEroi
Domenica si è svolta la 15ª edizione del Premio Nardini, dedicato alla memoria di Giuseppe Nardini, quindici anni dopo la sua morte. La cerimonia si è tenuta in una location pubblica, con la partecipazione di numerosi ospiti e premiati. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti ai BioEroi, figure che si sono distinte nel settore biologico. La manifestazione ha richiamato un pubblico vario e interessato alla causa.
Domenica si è tenuta la 15a edizione del Premio Nardini, dedicato alla memoria di Giuseppe Nardini, a quindici anni dalla sua scomparsa. L’evento, patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi, si è svolto nella splendida cornice del lago di Gramolazzo, all’insegna della natura, della cultura e della condivisione, con la tradizionale camminata organizzata insieme al Cai Forte dei Marmi e la successiva cerimonia del Premio Nardini. Particolarmente significativo il momento dell’alzabandiera, durante il quale il comune di Forte dei Marmi condivide simbolicamente la Bandiera Blu con il Comune ospitante, a testimonianza dell’impegno comune nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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