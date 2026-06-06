Arena Pareschi cambia la programmazione per omaggiare Marjane Satrapi con ‘Persepolis’
Cambio di programma all'Arena Coop Alleanza 3.0 del Parco Pareschi. Arci Ferrara ha deciso di dedicare una serata speciale a Marjane Satrapi, la regista e fumettista franco-iraniana scomparsa il 4 giugno all'età di 56 anni, modificando il calendario della rassegna estiva.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: È morta Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”
Leggi anche: Addio a Marjane Satrapi, autrice di Persepolis
Argomenti più discussi: Arena Pareschi, cambia la programmazione per omaggiare Marjane Satrapi con ‘Persepolis’; ’Le città di pianura’ all’Arena Coop; Arci omaggia Marjane Satrapi all’Arena Pareschi con Persepolis; La bella estate Arci di Ferrara.
Cerchi qualche idea per il weekend? Tra cinema sotto le stelle, arte e grandi mostre, a Ferrara non mancano le occasioni per una pausa culturale. Al Parco Pareschi continua la stagione dell'Arena Boldini: • venerdì 5 giugno Lo Straniero di François Ozon • s facebook
Presentata la 20.ma edizione dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema estivo al Parco Pareschi di FerraraLunedì 25 maggio 2026 alle 11:00, nella sala dell'Arengo della residenza municipale, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della 20.ma edizione dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema esti ... cronacacomune.it