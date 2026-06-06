Arena Pareschi cambia la programmazione per omaggiare Marjane Satrapi con ‘Persepolis’

Da ferraratoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cambio di programma all'Arena Coop Alleanza 3.0 del Parco Pareschi. Arci Ferrara ha deciso di dedicare una serata speciale a Marjane Satrapi, la regista e fumettista franco-iraniana scomparsa il 4 giugno all'età di 56 anni, modificando il calendario della rassegna estiva.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”

Leggi anche: Addio a Marjane Satrapi, autrice di Persepolis

Argomenti più discussi: Arena Pareschi, cambia la programmazione per omaggiare Marjane Satrapi con ‘Persepolis’; ’Le città di pianura’ all’Arena Coop; Arci omaggia Marjane Satrapi all’Arena Pareschi con Persepolis; La bella estate Arci di Ferrara.

Presentata la 20.ma edizione dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema estivo al Parco Pareschi di FerraraLunedì 25 maggio 2026 alle 11:00, nella sala dell'Arengo della residenza municipale, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione della 20.ma edizione dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema esti ... cronacacomune.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web