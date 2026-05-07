Al teatro Carcano, l’attore Solenghi si prepara a interpretare Gilberto Govi in uno spettacolo che rappresenta una sfida personale per lui. La rappresentazione si concentra sul modo in cui l’attore si è preparato per entrare nel personaggio, cercando di catturare le sfumature del comico genovese. Durante la rappresentazione, il capitano Bevilacqua si trova a dover affrontare una diagnosi che influenza le sue decisioni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Solenghi a trasformarsi nell'icona Gilberto Govi?. Perché la diagnosi del capitano Bevilacqua cambia ogni sua scelta?. Chi ha partecipato con entusiasmo alla serata al Teatro Quirino?. Cosa riserva Solenghi al pubblico dopo la conclusione di questa trilogia?.? In Breve Trilogia iniziata sei anni fa con I maneggi per maritare una figlia. Bruna Calvaresi cura trucco e parrucco per atmosfera nostalgica in bianco e nero. Massimo Lopez ha visitato il Teatro Carcano di Roma per incontrare Solenghi. Prossimo progetto teatrale dedicato ad Alberto Lionello con testo di Carlo Goldoni. Tullio Solenghi porta in scena Colpi di timone al Teatro Carcano di Roma fino a domenica, chiudendo una trilogia dedicata al mito del grande attore genovese Gilberto Govi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solenghi al Carcano: la sfida finale per omaggiare Gilberto Govi

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