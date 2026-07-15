Un giocatore uruguaiano si è unito alla squadra gialloblù, portando con sé l’eredità di un ex attaccante noto come ’El Diablo’ Granoche. La sua presenza ricorda le caratteristiche di un talento paragonabile a Schiaffino, con una sensibilità religiosa e un legame alle radici uruguaiane. La sua provenienza da lontano si combina con la tradizione del club, che continua a valorizzare i giocatori provenienti dal Sud America.

".l’uomo che è venuto da lontano, ha la genialità di uno Schiaffino, ma religiosamente tocca il pane, e guarda le sue stelle uruguaiane.". Parole tratte da ‘Sudamerica’, uno dei tanti capolavori del maestro Paolo Conte. Versi che evocano uno dei grandissimi campioni della ‘celeste’, la nazionale uruguagia, un uomo che insieme a Ghiggia, capitan ObdulioVarela e altri otto campioni fece piangere milioni di brasiliani nel celeberrimo ‘Maracanazo’: correva il 16 luglio del 1950, quando l’Uruguay vinse proprio in casa del Brasile, sconfiggendolo in rimonta, la sua seconda coppa Rimet. Da quel giorno, per dimenticare, i brasiliani eliminarono la divisa bianca usata sino ad allora per passare a quella verdeoro arrivata sino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La tradizione. Brugman, un altro gialloblù dall’Uruguay. Quell’eredità lasciata da ’El Diablo’ Granoche

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Tradition. Brugman, another yellow-blue from Uruguay. The legacy left by 'El Diablo' Granoche....the man who came from far away, has the genius of a Schiaffino, but religiously touches the bread, and looks at ... sport.quotidiano.net