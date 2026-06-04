Il Napoli sta monitorando il centrocampista colombiano Richard Rios in vista del calciomercato estivo. La società valuta un possibile trasferimento del giocatore, che potrebbe sostituire Anguissa. Rios è tra i nomi considerati dalla dirigenza azzurra, mentre le trattative sono ancora in fase preliminare. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali riguardo a una eventuale offerta o accordo. La squadra si prepara ad eventuali modifiche nel reparto mediano per la prossima stagione.

Il vista dell’apertura del calciomercato estivo, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. E così tra i nomi finiti sulla cattedra della dirigenza azzurra spicca quello di Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica rappresenta uno dei nomi più altisonanti per rinforzare la mediana che dovrà gestire Massimiliano Allegri. Molto, però, dipenderà dal futuro di Zambo Anguissa, destinato a diventare il “bandolo della matassa” per definire le strategie azzurre nelle prossime settimane. Rios, un nome che convince Manna. Richard Rios non é nuovo ad “affacciarsi”, seppur indirettamente, negli ambienti partenopei. Il giocatore colombiano aveva performato egregiamente contro il Napoli lo scorso dicembre, quando risultò l’uomo chiave nella vittoria del Benfica contro gli azzurri in Champions League. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, é assalto a Richard Rios: il colombiano potrebbe raccogliere l’eredità lasciata da Anguissa

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Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del BenficaRichard Ríos Montoya, 25 anni, è un centrocampista colombiano che attualmente gioca con lo SL Benfica.

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