James Milner ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico all’età di 40 anni. Ha trascorso tutta la carriera in Premier League, contribuendo con prestazioni regolari e affidabili. Durante la sua carriera, ha vestito diverse maglie di club di alto livello e ha partecipato a numerose competizioni nazionali e internazionali. La sua carriera si è conclusa dopo aver accumulato oltre due decenni di esperienza nel calcio professionistico.

James Milner si ritira a 40 anni. La storia di un professionista perfetto che ha scritto capitoli indimenticabili in Premier League. L’annuncio del ritiro di James Milner dal calcio giocato segna la fine di un’era per la Premier League e per il calcio internazionale. Non stiamo parlando del giocatore più appariscente o del fantasista capace di rubare l’occhio con giocate funamboliche, ma dell’assoluta e perfetta incarnazione del professionista moderno: inesauribile, tatticamente intelligente e leader silenzioso. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una carriera all’insegna della longevità. La storia calcistica di Milner è iniziata subito con un record: a soli 16 anni e 356 giorni, vestendo la maglia del Leeds United, divenne l’allora più giovane marcatore nella storia della Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’addio di un’icona: James Milner si ritira a 40 anni. L’eredità lasciata da un professionista perfetto

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